ARCON abre processo seletivo com 62 vagas para ensino médio e superior no Pará

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON) lançou edital de processo seletivo simplificado com 62 vagas destinadas a candidatos de nível médio e superior, todas para atuação em Belém.

As oportunidades são para os cargos de Analista de Regulação de Serviços Públicos, Assistente em Regulação de Serviços Públicos e Controlador de Serviços Públicos. A remuneração varia entre R$ 1.498,72 para funções de nível médio e até R$ 6.088,15 para cargos de engenharia ou economia de nível superior.

O regime de trabalho será de 40 horas semanais, com jornada diária de 8 horas. Também está prevista gratificação de escolaridade de até 40% sobre o vencimento básico, além de auxílio-alimentação e outros benefícios previstos em lei.

Para participar, os interessados devem se inscrever no Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Pará (SIPROS / PSS) entre os dias 10 e 14 de outubro de 2025, sem cobrança de taxa de inscrição.

A seleção será feita em três etapas:

1. Inscrição e triagem inicial (caráter eliminatório)

2. Análise curricular (classificatória)

3. Entrevista individual (classificatória e eliminatória)

Candidatos aprovados e convocados deverão comprovar documentos, formação e experiência conforme exigido no edital, sob pena de eliminação no certame.

Imagem: Agência Pará

