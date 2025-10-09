quinta-feira, outubro 9, 2025
Virginia Fonseca admite decepção após término com Vini Jr.: “Não tem como”

Em entrevista durante o ensaio da escola de samba Grande Rio na noite de terça-feira (7), Virginia Fonseca abriu o coração sobre o fim de seu breve relacionamento com o jogador Vinícius Júnior. Segundo ela, apesar de terem “conversado e se resolvido”, o término era inevitável.

Questionada sobre um pedido de desculpas do jogador e se havia mágoas, Virginia respondeu com naturalidade:

 “Claro, não tem o que fazer, né? Pediu desculpas.”

No entanto, ela deixou claro que o romance “acabou antes de começar”:

 “A gente estava se conhecendo, não tinha nada sério, nem nada. Enfim, aconteceu isso e cada um segue sua vida.”

Virgínia admitiu que criou expectativas: “A gente acredita, né? Até que prove o contrário, a gente está acreditando”. Questionada sobre ter sido uma decepção, ela disse: “Com certeza, mas tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, incrível.”

Segundo a reportagem, o relacionamento não chegou a se formalizar, e Virginia frisou que seguirá focando em seus projetos pessoais.

Imagem: Reprodução Internet

