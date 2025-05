Arcos do Círio de Nazaré passam por munutenção, informa a DFN

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) informou que inicia a partir de 22 de maio a retirada dos Arcos localizados na Avenida Nazaré, próximo da Praça Santuário, para ajustes, lavagem, pintura da estrutura de ferro, revisão na iluminação e troca dos painéis. Os Arcos devem estar prontos e em funcionamento até o dia 01 de junho, logo após a apresentação do Cartaz do Círio 2025, marcada para 31 de maio.

Atualmente são somente dois arcos, localizados na Avenida Nazaré, entre Avenida Generalíssimo Deodoro e Travessa 14 de Março. Os painéis no centro dos Arcos seguem o layout do Cartaz Oficial do Círio de cada ano, por isso a finalização da estrutura só será apresentada após a apresentação do Cartaz.

CRONOGRAMA:

De 22 a 23/05 – desmontagem dos Arcos

23 a 30/05 – ajustes, lavagem, revisão na iluminação e pintura da estrutura de ferro

25 a 31/05 – montagem da estrutura e colocação da nova plotagem

O CÍRIO 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Texto e foto: Rosana Pinto – Ascom DFN