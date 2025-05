Governo do Pará garante CNH gratuita a 600 rodoviários impactados pela modernização da frota

O Governo do Estado do Pará deu mais um passo para garantir dignidade e oportunidade a trabalhadores impactados pelas mudanças no transporte público. Nesta segunda-feira (19), foi realizada a entrega simbólica dos passaportes de matrícula do programa CNH Pai D’égua a 300 rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba, marcando o início de um novo ciclo profissional para quem foi afetado pela substituição dos cobradores nos ônibus climatizados da Região Metropolitana de Belém.

Durante o evento, o governador Helder Barbalho anunciou a ampliação do benefício para 600 rodoviários, que agora poderão obter gratuitamente a primeira habilitação ou fazer a adição/mudança de categoria para a CNH tipo D, apta para motoristas de ônibus e vans.

“Estamos transformando a vida de pais e mães de família que, antes ameaçados pelo desemprego, agora têm a chance de se recolocar no mercado com dignidade”, declarou o governador, que ressaltou a importância do diálogo entre o Estado e os municípios.

A seleção dos beneficiados foi feita com apoio dos sindicatos Sintrebel (Belém) e Sintram (Ananindeua e Marituba), a partir de um termo de cooperação com o Detran. A diretora-geral do órgão, Renata Coelho, explicou que o diferencial desta etapa do programa é justamente a possibilidade de evolução na categoria da habilitação, facilitando a transição de função dentro do setor.

Líderes sindicais comemoraram a iniciativa, destacando o pioneirismo do Pará em oferecer uma solução concreta para os trabalhadores. “Essa ação muda vidas. Enquanto em outros estados os cobradores foram simplesmente dispensados, aqui há uma oportunidade real de recomeço”, afirmou Altair Brandão, do Sintrebel.

O CNH Pai D’égua é considerado o maior programa social de habilitação gratuita do Brasil, e já beneficiou mais de 60 mil paraenses. Em 2025, a iniciativa também passou a incluir vagas para mães de filhos neuroatípicos, reforçando seu compromisso com inclusão e justiça social.

Imagem: Agência Pará