Argila, histórias e memórias – Projeto valoriza tradição das louceiras de Bragança e do Marajó

Você já ouviu falar que comida feita em panela de barro é mais saborosa? Existe uma explicação para isso: a panela de barro preserva a essência dos sabores, pois seu tempo de preparo é mais lento, além disso, ela conserva o valor nutricional dos alimentos. No en­tanto engana-se quem imagina que esses utensílios foram totalmente substituídos pelos recipientes mais modernos, utilizados na cozinha atual. Muitos saberes acerca da pro­dução de cerâmica ainda são transmitidos, de geração em geração, por famílias que optaram por guardar a herança cultural deixada pelos povos originários e pelas comunida­des quilombolas.

Empenhados na análise desse cenário, os professores Erasmo Borges, Tiago Samuel Bassani, Elaine Andrade e Jailton Gomes, da Faculdade de Artes Visuais (FAV), vinculada ao Instituto de Ciências da Arte (ICA/UFPA), decidiram estudar, por meio de um projeto de pesquisa e extensão, os registros da tradição da cerâmica preservados ao longo do tempo. Com base nessa proposta, contemplada com o Prêmio Proex de Arte e Cultura/2022, os pesquisadores buscaram desenvolver práticas extensionistas, laboratoriais e de campo; capacitar pessoas interessadas na continuação do processo de produção da cerâmica nas comunidades; integrar as atividades do Laboratório de Cerâmica ao curso de Artes e estabelecer interseções entre diferentes linguagens e expressões artísticas da contemporaneidade. Para isso, os pesquisadores foram ao encontro de louceiras na Vila Quiera, em Bragança, e no Quilombo de Santana do Arari, localizado na Ilha do Marajó. Nas duas comunidades, o grupo pôde observar mulheres dessas localidades que dominam o processo de confecção das panelas de barro.

Com o conhecimento inspirado na argilogravura, professores e alunos do Laboratório de Cerâmica produziram um painel artístico de 1,30m por 2,60m, que hoje se encontra no hall de entrada dos laboratórios do Atelier de Artes Visuais da UFPA. Na obra, estão presentes 36 placas cerâmicas que foram gravadas e utilizadas no antes e pós-cozimento das peças.

Imagem: Divulgação