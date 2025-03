As origens de um dos filmes de ficção científica mais icônicos de todos os tempos

Esse filme é uma peça fundamental em uma lendária franquia de ficção científica, fornecendo respostas e, ao mesmo tempo, levantando novas questões nesse vasto universo cinematográfico.

No vasto universo do cinema, há histórias tão cativantes que, com o tempo, os criadores sentem a necessidade de explorar suas raízes, oferecendo aos fãs uma visão mais profunda das origens de seus enredos favoritos. Franquias icônicas, como Star Wars, Harry Potter e Jogos Vorazes, expandiram seus universos com prequels que enriquecem e aprofundam seus mundos fictícios. Essas produções não apenas satisfazem a curiosidade dos fãs, mas também trazem novas perspectivas e dimensões para histórias conhecidas.

Seguindo essa tendência, uma das mais emblemáticas sagas de ficção científica decidiu, décadas após seu lançamento original, retornar ao passado para desvendar os mistérios que deram origem à sua premissa aterrorizante. O filme não apenas buscou revitalizar uma franquia que marcou para sempre a história do cinema, mas também fornecer respostas a perguntas que ficaram sem resposta desde a primeira edição.

Estamos nos referindo a Prometheus, o filme de 2012 dirigido por Ridley Scott. Esse filme funcionou como uma prequela de Alien, o 8º Passageiro, o lendário filme do final dos anos 70, que também foi dirigido por Scott. Prometheus investiga as origens da humanidade e a conexão com seres extraterrestres conhecidos como “Engenheiros”. A trama acompanha a tripulação da nave espacial Prometheus em sua missão de descobrir os segredos desses seres e sua relação com a criação da vida na Terra.

Além de uma história que expande ainda mais o horizonte de Alien, Prometheus se destaca por ter um elenco estelar, com Noomi Rapace como a Dra. Elizabeth Shaw, Michael Fassbender como o androide David e Charlize Theron como Meredith Vickers. A química entre os astros de Hollywood, combinada com a profundidade de seus personagens, traz uma camada adicional de intriga e emoção à narrativa de onde esse universo aterrorizante está vindo.

Além de Prometheus, a franquia Alien provou ser resiliente e adaptável aos tempos, expandindo-se com novas histórias e perspectivas. Em 2024, os fãs assistiram ao lançamento de Alien: Romulus, dirigido por Fede Álvarez. Esse episódio se passa entre os eventos de Alien, de 1979, e Aliens, o Resgate, de 1986, oferecendo uma nova perspectiva do universo Alien.

Para os fãs de ficção científica, Prometheus oferece uma combinação perfeita de mistério, ação e reflexão filosófica sobre a criação, a existência e os limites da humanidade. O filme não apenas expande a história da franquia Alien, mas também levanta questões existenciais que convidam os espectadores a refletir além da tela. Para aqueles que ainda não tiveram a chance de assistir ao filme, Prometheus é imperdível. O filme está disponível no Disney+.

