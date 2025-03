Fãs de ação histórica comemoram: Nova série do criador de Vikings chega ao Prime Video

O criador de séries Michael Hirst ama temas históricos, e sua nova série Bloodaxe também volta ao passado distante. O Amazon Prime Video deu sinal verde para a produção.

Michael Hirst é provavelmente conhecido pela maioria das pessoas interessadas em séries e filmes históricos – principalmente como o criador da bem-sucedida série Vikings. Hirst também é responsável por The Tudors, Camelot e os roteiros dos filmes Elizabeth e Elizabeth: A Era de Ouro. Agora, após Vikings e Vikings: Valhalla, ele retorna mais uma vez ao mundo dos vikings.

Segundo o The Hollywood Reporter, Michael Hirst está desenvolvendo a série de ação histórica Bloodaxe para o Amazon Prime Video. Michael Hirst escreverá e produzirá a série junto com seu filho Horatio Hirst, que já deu seus primeiros passos nos mundos vikings de seu pai – em Vikings: Valhalla, ele apareceu em quatro episódios como o Bispo Grimketel. Bloodaxe é sua estreia como roteirista.

Do que se trata Bloodaxe

O título da série não soa apenas legal e marcial, mas se refere a uma figura histórica que será o foco da série: o famoso guerreiro viking Erik Bloodaxe (Machado Sangrento). Ele e sua esposa Gunnhild, a Mãe dos Reis, lutam pelo trono da Noruega, enquanto o país está em turbulência devido a rivalidades brutais, lealdades em mudança e traição sangrenta.

“Eu me sinto abençoado e estou absolutamente empolgado que a Amazon me deu a oportunidade de retornar ao mundo fantástico das sagas nórdicas, aos homens, mulheres e deuses do mundo viking que começaram a significar tanto para mim”, comenta Michael Hirst sobre seu mais novo projeto de série, segundo o The Hollywood Reporter.

Após a série Vikings, que ele desenvolveu, e a série da Netflix Vikings: Valhalla, que ele co-produziu, Bloodaxe é agora o terceiro projeto viking de Hirst. No entanto, não deve estar conectado em conteúdo com as outras séries. Bloodaxe se passa décadas após Vikings e décadas antes de Valhalla.

Hirst também desenvolve série sobre Pompeia para a Amazon

Para a Amazon Prime Video, Michael e Horatio Hirst também estão desenvolvendo outra série histórica, que ainda não foi encomendada. Trata-se de uma minissérie baseada no livro A Day Of Fire: A Novel Of Pompeii, que, como o título já sugere, é sobre a erupção do Vesúvio e a queda da cidade de Pompeia.

