Instituto IDEAS certifica 760 concluintes de Gastronomia, Artesanato, Construção Civil e Empreendedorismo em parceria com o Senar e Esmac

Em solenidade realizada no auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Esmac, em Ananindeua, na Grande Belém, foram certificados 760 novos concluintes dos cursos profissionalizantes de Gastronomia, Artesanato, Construção Civil e Empreendedorismo do Instituto de Desenvolvimento da Educação e Ação Social (IDEAS) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e a Escola de Ensino Superior Madre Celeste (ESMAC).

O IDEAS, uma instituição que acaba de completar 15 anos de existência, foi criado com o objetivo de atender prioritariamente a população idosa e de baixa renda dos bairros periféricos da região metropolitana de Belém. Por meio dos projetos desenvolvidos, tem proporcionado ao longo desses anos, maior qualidade vida, através de atividades físicas, culturais, educação profissionalizante e empreendedorismo.

Segundo a professora Nilse Pinheiro, mantenedora do Grupo Madre Celeste e Coordenadora Geral do Instituto, “a recreação, a participação coletiva e a vivência em sociedade são fundamentais para garantir um envelhecimento saudável. Por isso, o Ideas prioriza as ações de socialização para manter o equilíbrio do idoso, afastando-o do isolamento, que é tão comum nesta fase da vida”.

“Estamos conseguindo alcançar metas e resultados animadores nas áreas de capacitação profissionalizante e empreendedorismo, proporcionando oportunidades e inserção no mercado de trabalho, inovação, aumento de renda familiar, independência financeira e qualidade de vida para centenas de famílias. E esta parceria estabelecida ao longo dos anos, tem gerado resultados incríveis. Acreditamos que esta união tem sido fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e com oportunidades não apenas para a pessoa idosa, mas também para mulheres e jovens. Agradecemos a confiança que temos das instituições parceiras. Juntos, alcançamos resultados significativos e estamos animados para continuar crescendo ainda mais”, enfatizou a mantenedora.

O diretor geral do Grupo Madre Celeste, Amintas Neto, falou sobre a importância do projeto para milhares de pessoas que são atendidas pelo Instituto. “Ao longo desses 15 anos de existência, temos visto inúmeros depoimentos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por meio das atividades desenvolvidas no Ideas. Isso nos traz um sentimento intraduzível de que nosso compromisso vem atingindo os objetivos a que nos propomos de contribuir com a sociedade”, destacou.

De acordo com Aline Crema, Coordenadora dos Cursos, mais de 1.600 alunos já receberam certificações pelo projeto. “Estamos muito felizes com o avanço do projeto Ideas no segmento de cursos profissionalizantes. Estar aqui, hoje, acompanhando a certificação de centenas de alunos enche o nosso coração de alegria. Gratidão a todos os nossos parceiros é a palavra que define este momento“, ressalta.

Estiveram presentes ao evento também presentes o professor Fabiano Mônaco, diretor geral da Esmac; Júlio Pires, coordenador do SENAR, Bruno Pantoja e Fabíola Miranda, Gerentes Regionais do Banpará.

Fonte e imagens: Ascom/Esmac