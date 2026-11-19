A prática de atividade física vai muito além dos benefícios para o corpo

Caminhar, correr, nadar, fazer musculação ou participar de atividades em grupo também pode contribuir para a saúde mental, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade, melhorar o sono e fortalecer a autoestima.

O professor de Educação Física Rubens Monteiro, analista de lazer do Sesc no Pará, destaca a atividade física como uma importante ferramenta de promoção da saúde, não só do corpo, mas também da saúde mental e que ajuda em qualquer momento da vida.

“Como profissional de Educação Física, vejo a atividade física como uma importante ferramenta de promoção da saúde de forma integral. Quando praticada regularmente e de maneira adequada às condições de cada pessoa, ela pode contribuir para a redução do estresse, da ansiedade e de sintomas depressivos, além de favorecer o sono, a autoestima, a disposição e a qualidade de vida”, afirma.

Segundo o profissional, os benefícios são respaldados por evidências científicas. A prática regular de exercícios pode contribuir para a redução de sintomas de ansiedade e depressão e para a melhora do bem-estar psicológico, por meio de mecanismos fisiológicos, neurobiológicos, psicológicos e sociais.

“O exercício pode ajudar na regulação do estresse, melhorar o sono, favorecer o funcionamento cerebral e proporcionar uma maior sensação de bem-estar”, explica.

Além dos efeitos no organismo, estabelecer uma rotina de exercícios e perceber a própria evolução também pode fortalecer a autoconfiança. “Quando uma pessoa estabelece uma rotina de exercícios, alcança objetivos e percebe sua própria evolução, isso também pode melhorar sua autoconfiança e sua percepção de capacidade, afirma Rubens Monteiro”.

CONVIVÊNCIA

As atividades realizadas em grupo podem trazer ainda outro benefício: a possibilidade de convivência e criação de vínculos. Para Rubens, esse aspecto é especialmente importante para quem passa por períodos de isolamento.

“Além do benefício físico, a pessoa passa a ter contato com outras pessoas, estabelece vínculos, cria uma rotina e desenvolve uma sensação de pertencimento”, destaca.

O contato social pode transformar a atividade física em um espaço de conversa, interação e construção de relações. “Percebemos muitas vezes que o aluno chega buscando inicialmente um benefício físico, mas acaba encontrando também um espaço de convivência.”

Para o professor, movimentar o corpo e estar próximo de outras pessoas pode ser um passo importante para quem enfrenta sofrimento emocional. “A atividade física pode, portanto, funcionar como uma porta de entrada para o movimento, para a convivência e para a busca de ajuda.”

Embora seja uma aliada da saúde mental, a atividade física não substitui o acompanhamento de profissionais especializados quando há necessidade de tratamento. “Atividade física é uma importante aliada, mas não substitui o acompanhamento de psicólogos, psiquiatras ou outros profissionais de saúde quando existe uma condição que necessita de tratamento.”

CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2026

O Circuito Sesc de Corridas 2026 iniciou em agosto no município de Santarém, abrangendo ainda os municípios de Ananindeua, Castanhal, Marabá e Belém. Belém será o último município a contar com o circuito, no dia 22 de novembro, com corrida adulta de 10 km e caminhada de 5 km.

O circuito é destinado a atletas profissionais e amadores, trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e ao público em geral.

Além da promoção da saúde e do bem-estar, o Circuito Sesc de Corridas mantém seu caráter solidário. Os participantes deverão contribuir com 1 kg de alimento não perecível, exceto sal, ou realizar doação equivalente por meio de PIX disponibilizado pela organização. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Sesc Mesa Brasil, programa que atua junto a instituições sociais no combate à fome.

Todos os participantes que concluírem seus percursos receberão medalha de participação. Nas provas competitivas, haverá premiação para os primeiros colocados das categorias previstas no regulamento. Na categoria geral masculina e feminina, os três primeiros colocados de cada etapa receberão premiação em Gift Card do Grupo Líder: R$ 1.000 para o primeiro lugar, R$ 500 para o segundo e R$ 300 para o terceiro colocado. Também estão previstas premiações para as demais categorias, conforme o regulamento, além do sorteio de bicicletas em todas as etapas do Circuito Sesc de Corridas 2026.

Serviço:

Belém (encerramento)

22 de novembro – Corrida adulta (10 km) e caminhada (5 km).

Circuito Sesc de Corridas 2026 percorre cinco cidades paraenses

Inscrições até amanhã (quinta) somente presencial no Sesc Doca.

Informações: (91) 4005-9501 (WhatsApp) – Fale com o Sesc

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Por Marta Brasil/Imagens: Divulgação