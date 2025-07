Aumenta a oferta de voos a Belém para atender demanda da COP30, anuncia Celso Sabino

Na rodada de anúncios voltados à expansão turística no Pará, ontem, quinta-feira, 10, em de Belém, o ministro do Turismo, Celso Sabino, confirmou a ampliação da malha aérea para a capital paraense com foco na preparação da COP30. Sabino informou que a malha aérea rumo à capital paraense será reforçada no mês de novembro, registrando um crescimento de 23,3% na oferta de assentos domésticos em relação ao mesmo período de 2024.

Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), com base em números da ANAC, haverá a oferta de 245.751 assentos para Belém no período, contra os 199.339 verificados em novembro do ano passado. A disponibilidade de voos também aumentará 19%, passando de 1.174 para 1.395 viagens domésticas. No cenário internacional, a quantidade de voos subirá de 22 para 31, e o total de assentos, de 3.888 para 5.610, uma alta de 44%.

“Essa expansão é um marco para o turismo e para a preparação do Brasil como anfitrião da maior conferência climática do planeta. Estamos trabalhando para garantir não apenas estrutura, mas acesso. Belém estará mais conectada com o Brasil e com o mundo”, destacou o ministro Celso Sabino.

A malha especial contempla novas rotas e o aumento da frequência de conexões regulares, especialmente entre Belém e cidades da região Norte do país, fortalecendo a integração regional durante o evento. A estratégia também inclui ações sustentáveis, com a utilização de aeronaves mais eficientes e iniciativas voltadas à descarbonização do setor aéreo.

“Estamos falando de um momento sem precedentes. A COP30 é uma prioridade estratégica do governo federal, e a conectividade aérea é uma engrenagem-chave. A nova malha amplia o acesso à Amazônia e reforça o compromisso com uma conferência inclusiva e de escala global”, apontou Candyce Rocha, assessora da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para a COP30 (Secop).

Já a diretora de Relações Institucionais da Abear, Ana Maria Matta, ressaltou que a articulação entre companhias aéreas e o governo federal foi fundamental no processo de ampliação da malha de voos. “É um esforço coletivo para garantir que a COP30 seja um sucesso logístico, técnico e ambiental. A aviação nacional está comprometida com esse protagonismo”, enfatizou.

A GOL Linhas Aéreas também reforçou seu papel estratégico no evento. “Estamos preparados para oferecer mais voos, com conforto, eficiência e segurança. A COP30 é uma oportunidade de mostrar o Brasil em sua plenitude. Vamos conectar pessoas, ideias e soluções sustentáveis a partir de Belém”, declarou Gustavo Tessari, diretor de Relações Internacionais da companhia.

TURISMO EM AÇÃO

O evento na noite de ontem encerrou o ciclo de lançamentos do pacote “Turismo em Ação – Edição Pará” do Ministério do Turismo, que incluiu ainda ações de qualificação profissional, investimentos em obras de infraestrutura turística e o apoio a eventos no estado, entre outras.

Por Cléo Soares/Ministério do Turismo