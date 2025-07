Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 38 milhões!

Ninguém acertou as seis dezenas no concurso 2.886 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (10). Com isso, o prêmio principal acumulou e agora está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio, que acontece neste sábado (13).

As dezenas sorteadas foram:

02 – 13 – 19 – 20 – 55 – 59

Apesar de ninguém levar a bolada principal, 61 apostas acertaram cinco dezenas e vão embolsar R$ 43.588 cada. Outras 4.268 apostas fizeram a quadra e ganham R$ 889,96.

Quer tentar a sorte? As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas lotéricas ou pelo site/app da Caixa. A aposta simples custa R$ 6.

Será que a sorte vai bater à sua porta no próximo concurso?

Imagem: Reprodução