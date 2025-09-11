Vídeo: Premiado longa “O Agente Secreto” estreia no Brasil com exibições em Recife

Com a presença de equipe e elenco, a estreia nacional será no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz.

O aclamado filme “O Agente Secreto” começou sua trajetória no Brasil em grande estilo, com as primeiras exibições públicas realizadas em Recife na noite de quarta-feira, dia 10. O evento, que marcou a estreia nacional do longa, aconteceu no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz, com a presença de toda a equipe, elenco e autoridades locais.

O filme, que foi premiado no Festival de Cannes, chega ao Brasil com um elenco de peso, incluindo o protagonista Wagner Moura e outros nomes como Maria Fernanda Candido, Rubens Santos, Ítalo Martins, Isabél Zuaa e Susy Lopes. O diretor Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux também estiveram presentes.

Reencontro de Wagner Moura com Pernambuco

Vencedor do prêmio de atuação em Cannes, Wagner Moura destacou a forte conexão com a região. “Cresci na divisa entre Bahia e Pernambuco. Em Recife, fiz dois dos trabalhos mais importantes da minha vida: a peça ‘A Máquina’, há 25 anos, e agora ‘O Agente Secreto'”, disse o ator. Ele também expressou a felicidade de voltar a atuar em sua língua e em sua região, algo que o conecta profundamente com o projeto.

Maria Fernanda Candido, que interpreta a misteriosa Elza, descreveu a sensação de trazer o filme para o Brasil como uma “emoção imensa”, reforçando o orgulho e a honra de ter participado da produção.

Celebração e Identidade Local

O Cinema São Luiz se transformou em um palco de celebração com a presença de carros antigos e o som do frevo. O grupo Guerreiros do Passo, que já havia abrilhantado a estreia em Cannes, animou o público e trouxe um clima de carnaval para a sala de cinema.

Em seu discurso, o diretor Kleber Mendonça Filho explicou sua escolha por Recife como cenário de suas obras: “A resposta é muito simples: eu moro e cresci aqui. ‘O Agente Secreto’ é uma visão muito poética dessa cidade”.

Lançamento Nacional e Expectativa

Antes da estreia noturna, o filme foi exibido em uma sessão exclusiva para cerca de 100 profissionais do setor. “O Agente Secreto” chega oficialmente às telonas de todo o Brasil no dia 6 de novembro, com a expectativa de ser exibido em aproximadamente 500 salas, segundo a distribuidora Vitrine Filmes.

Foto: Divulgação

