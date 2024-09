Avião com Helder Barbalho faz pouso de emergência por causa da fumaça

Estava tudo programado para a noite desta quarta-feira, 18. Seria a inauguração da nova orla fluvial de São Caetano de Odivelas, desenvolvida pela prefeitura local com recursos oriundos de convênio com o governo do Estado. Entretanto, a obra seria entregue à população pelo governador Helder Barbalho e a prefeita Leilane. A festa foi adiada para o próximo dia 30, pois o governador, quando se dirigia para aquela cidade, de avião, teve de mudar os planos: a forte fumaça de tanta queimada no nordeste do Estado, obrigou que os pilotos da aeronave que transportava o chefe do executivo paraense decidissem por um pouso não programado no pequeno aeroporto de Santa Maria do Pará.

Helder estava em Irituia, na região do Guamá, nordeste do Pará, fazendo inauguração de obras. Embarcou com destino a São Caetano de Odivelas, mas a viagem não teve como prosseguir.

Desta maneira, por meio de suas redes sociais, Helder Barbalho informou o que aconteceu; disse que a obra da orla em São Caetano de Odivelas é de fundamental importância para a população local e para fomentar a indústria turística na região. Pediu desculpas pelo imprevisto e afirmou que estará, com certeza, naquela cidade, no dia 30 de setembro, para fazer a festa com a população ao lado da prefeita Leilane.

POUSO FORÇADO

Esta não é a primeira vez que o governador tem de adiar compromissos por causa de pouso forçado. Recentemente, Helder Barbalho passou por um incômodo, quando seguia de avião para o sudeste paraense. A aeronave sofreu uma pane e teve de fazer um pouso não programado em Tucuruí. Ninguém se feriu, mas ficou o sinal de alerta.

No caso da noite de hoje, foi um novo problema, a fumaça das queimadas, que colocava em risco a vida do governador e dos tripulantes da aeronave.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais