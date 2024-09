Belém ganha a maior roda-gigante itinerante do país para o Círio 2024

O mês de outubro traz muitas novidades durante o Círio de Nazaré 2024. Uma delas é a maior roda-gigante itinerante do país, fabricada no Rio Grande do Sul, serão 24 metros de altura que promete ser uma grande atração e opção de lazer para os apaixonados por diversão.

A ideia trata-se do projeto Círio Iluminado o primeiro festival cultural gratuito, que traz oficinas e minicursos de gastronomia e artes plásticas; a Vila Círio Iluminado e a arquibancada E+ Inclusão. A iniciativa é patrocinada pela Equatorial através da lei Federal de Incentivo à Cultura e a Lei Estadual Semear.

A Praça Waldemar Henrique, localizada em Belém, foi escolhida para receber a atração, que também vai contar com 70 expositores que foram selecionados de forma gratuita, priorizando microempreendedores, principalmente em situação de vulnerabilidade. O espaço irá atender o público durante o período do dia 7 a 13 de outubro.

O local vai contar shows regionais, entre os artistas confirmados estão: banda Fruto Sensual, Carabao, Mariza Black, Arraial do Pavulagem, Gigi Furtado, Jeff Moraes, banda Mizerê e muito mais.

Além de tudo isso, no dia da trasladação (12) e no domingo do Círio (13), o projeto apresenta o E+ Inclusão destinado a 25 pessoas com deficiência que fazem parte da APAE, acompanhadas de seus respectivos responsáveis, totalizando 50 vagas por dia.

E pensando no calor que estará durante esses dias, a Equatorial Pará vai montar um ponto vaporizador para aliviar os fies que estarão no calor durante a procissão, havendo também distribuição de água.

Foto Reprodução Ilustração