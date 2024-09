Papão volta a perder na Segundona, agora, por 2 a 0 contra o América-MG, em Belo Horizonte

A equipe ao comando do técnico Márcio Fernandes estava diferente na noite desta quarta-feira, 18, do jogo de sábado passado, 14, quando, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, o Paysandu venceu o Guarani pelo placar de 2 a 1. Hoje, o Papão, ao que parece, foi mal escalado, jogou mal do começo ao fim e, assim, sofreu um novo revés na luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Diante do resultado, o Papão continua com apenas 30 pontos, bem perto da zona de rebaixamento. Na próxima segunda, 23, encara, na Curuzu, o Sport Recife. Depois, terá um novo compromisso em Belém, assim, com duas importantes oportunidades de faturar seis pontos e subir na tabela. Ainda há muito jogo pela frente na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, mas a equipe de Márcio Fernandes precisa mudar bastante. Na noite de hoje, o Bicola não jogou absolutamente nada. Mais jogo tivesse, e teria saído um novo gol pelos donos da casa na partida de hoje que teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

DIFERENTE

O América de Minas está em posição diferente do Paysandu. Com a vitória desta noite, ficou com 41 pontos, um dos melhores resultados na Segundona 2024.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu