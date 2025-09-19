sexta-feira, setembro 19, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

 Baixo Tocantins registra queda de 58% nos crimes violentos letais

A Região do Baixo Tocantins, no Pará, registrou uma redução expressiva de 58% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Os CVLIs englobam crimes como homicídios, latrocínios, feminicídios e lesões corporais seguidas de morte.

O resultado é considerado um marco para a segurança pública da região, que há anos enfrenta desafios relacionados à violência. Segundo a Segup, a diminuição é reflexo de um conjunto de medidas adotadas pelo governo estadual, como o fortalecimento do policiamento ostensivo, o uso de tecnologia no monitoramento de ocorrências e a integração entre diferentes órgãos de segurança.

Além do trabalho ostensivo, operações policiais realizadas de forma contínua em cidades estratégicas do Baixo Tocantins vêm garantindo maior presença do Estado em áreas antes consideradas mais vulneráveis. O monitoramento de áreas rurais e a intensificação das investigações também têm contribuído para retirar de circulação criminosos envolvidos em crimes graves.

Autoridades destacam que o resultado reforça a importância de políticas permanentes voltadas tanto para a repressão da criminalidade quanto para ações preventivas, como programas sociais e comunitários que ajudam a reduzir fatores de risco e promover a cidadania.

A meta, segundo a Segup, é manter os índices de redução e expandir as estratégias de segurança para outras regiões do Pará, ampliando o impacto positivo na vida da população.

Com a queda registrada, o Baixo Tocantins se consolida como exemplo de que ações coordenadas e de longo prazo podem transformar a realidade de regiões historicamente marcadas pela violência.

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: flanelinha se irrita e chuta carro de motorista em Belém
Próximo artigo
Vídeo: Barcaça de grãos perde o controle e bate em pilar

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,607FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315