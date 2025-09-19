 Baixo Tocantins registra queda de 58% nos crimes violentos letais

A Região do Baixo Tocantins, no Pará, registrou uma redução expressiva de 58% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Os CVLIs englobam crimes como homicídios, latrocínios, feminicídios e lesões corporais seguidas de morte.

O resultado é considerado um marco para a segurança pública da região, que há anos enfrenta desafios relacionados à violência. Segundo a Segup, a diminuição é reflexo de um conjunto de medidas adotadas pelo governo estadual, como o fortalecimento do policiamento ostensivo, o uso de tecnologia no monitoramento de ocorrências e a integração entre diferentes órgãos de segurança.

Além do trabalho ostensivo, operações policiais realizadas de forma contínua em cidades estratégicas do Baixo Tocantins vêm garantindo maior presença do Estado em áreas antes consideradas mais vulneráveis. O monitoramento de áreas rurais e a intensificação das investigações também têm contribuído para retirar de circulação criminosos envolvidos em crimes graves.

Autoridades destacam que o resultado reforça a importância de políticas permanentes voltadas tanto para a repressão da criminalidade quanto para ações preventivas, como programas sociais e comunitários que ajudam a reduzir fatores de risco e promover a cidadania.

A meta, segundo a Segup, é manter os índices de redução e expandir as estratégias de segurança para outras regiões do Pará, ampliando o impacto positivo na vida da população.

Com a queda registrada, o Baixo Tocantins se consolida como exemplo de que ações coordenadas e de longo prazo podem transformar a realidade de regiões historicamente marcadas pela violência.

Imagem: Agência Pará