Vídeo: Barcaça de grãos perde o controle e bate em pilar

Danos estruturais preocupam autoridades, que avaliam risco de desabamento

Na noite desta quinta-feira (18), a rotina de intenso tráfego de embarcações em Vila do Conde, Barcarena, foi interrompida por um acidente grave. Por volta das 19h, uma barcaça carregada de grãos se soltou de seu cabo de amarração em um porto privado e colidiu com um dos pilares da galeria da empresa Artemyn.

O impacto causou rachaduras visíveis na estrutura, levantando o temor de um possível desabamento. Testemunhas relataram que a ventania intensa no momento do acidente pode ter contribuído para o rompimento do cabo.

Apesar da gravidade da colisão, ninguém ficou ferido. Equipes de segurança da empresa e autoridades locais foram acionadas imediatamente. Engenheiros civis da Artemyn estão no local realizando inspeções para avaliar a integridade da galeria e planejar os reparos necessários.

O incidente serve como um alerta para os cuidados em áreas portuárias, especialmente em dias de ventos fortes. As autoridades recomendam que as áreas próximas ao local sejam evitadas até que a estabilidade do pilar seja totalmente garantida.

Se inscreva no canal: