Balada dos Kids celebra os 37 anos do Grupo Carimbó Selvagem e da TV Cultura Canal 2

Neste domingo, 24, a partir das 9h, a Praça da República será palco de um show mais do que especial. No palco estarão se apresentando o Balada Kids, o Grupo Carimbó Selvagem e a cantora Juliana Sinimbu. As apresentações fazem parte do calendário de aniversário de 37 anos da TV Cultura e também do grupo de carimbo surgido na área do Ver-o-Peso.

Astrum Pereira, músico do Carimbó Selvagem, lembra que o grupo vai se apresentar “numa emissora importante, a casa do artista paraense”. Ele disse estar ansioso para que chegue o domingo “que eu quero meter ficha e tocar muito carimbo”.

Gabriel Cigano disse que a emissora estatal do Governo do Pará tem aberto as portas para a cultura paraense. Lembra que o grupo lançou um single, o “Mangueira do Veropa” e a divulgação constante nos veículos da Fundação Cultura tem sido de fundamental importância para propagar a arte do carimbo paraense. O Carimbó Selvagem é um grupo que surgiu na rua, especialmente área do Solar da Beira, no Ver-o-Peso, mas que agora se profissionalizou e está atingindo maiores projeções, trazendo de volta o carimbo de raiz para mais perto dos paraenses.

Imagem: Divulgação