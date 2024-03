Ex-Barcelona, Iniesta é acusado de sonegar R$ 28 milhões no Japão

Andrés Iniesta, um dos maiores ídolos da história do Barcelona, está sendo cobrado por autoridades fiscais japonesas por não declarar corretamente sua renda durante sua passagem pelo Vissel Kobe, clube que disputa a primeira divisão do país, entre junho de 2018 e agosto de 2023.

De acordo com informações divulgadas pela agência de notícias local “NHK”, a Agência Tributária do Japão exige o pagamento de 580 milhões de ienes (cerca de R$ 19 milhões na cotação atual).

Segundo o jornal, o Escritório Regional de Impostos de Osaka alega que Iniesta deixou de declarar 860 milhões de ienes (aproximadamente R$ 28 mihões) de seu contrato de cinco temporadas com o Vissel Kobe.

O meio-campista espanhol se juntou ao clube asiático após 16 temporadas com a camisa do Barcelona. Em sua passagem na equipe, Andrés disputou 134 partidas, com 26 gols e 25 assistências.

Ao final da última temporada, o atleta de 39 anos deixou o Japão e assinou um vínculo de um ano com o Emirates Club, dos Emirados Árabes Unidos. Até o momento, Iniesta tem 13 jogos com o time, com dois gols e uma assistência.

Fonte: IG/Foto: Divulgação/Vissel Kobe