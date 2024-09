Barrado em trio, Pablo Marçal é ovacionado na Avenida Paulista

Neste sábado (7), o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, foi ovacionado pelos participantes da manifestação na Avenida Paulista que pedia o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O empresário chegou no final do ato e não subiu no trio principal onde estava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para ser visto, ele improvisou e subiu em um carro e depois em uma grade para acenar aos cidadãos que o retribuíram.

De acordo com o Estadão, Marçal chegou de helicóptero e desembarcou nas proximidades da avenida mais famosa da capital paulista. Ele caminhou pela multidão, deu autógrafos a apoiadores e produziu conteúdo para suas redes sociais.

Fonte: Pleno News/Fotos: Instagram @pablomarcalporsp