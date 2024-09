Venezuela: Gonzáles Urrutia vai para a Espanha após pedir asilo

Opositor do ditador Nicolás Maduro nas eleições presidenciais da Venezuela de julho deste ano, Edmundo Gonzáles Urrutia deixou o país sul-americano neste sábado (7) e seguiu para a Espanha após solicitar asilo político. A informação foi divulgada pela vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, e confirmada pelo Ministério dos Relações Exteriores espanhol na madrugada deste domingo (8).

A vice-presidente venezuelana disse que o candidato estava “há vários dias” refugiado na Embaixada da Espanha em Caracas e havia solicitado asilo político por ser alvo de um mandado de prisão. No último dia 2 de setembro, a Justiça venezuelana acatou um pedido do Ministério Público e emitiu a ordem de prisão contra González.

VOO FAZ ESCALA EM PORTUGAL

O avião da Força Aérea espanhola no qual Edmundo González Urrutia viaja para Espanha aterrissou às 10h29 (horário local, 5h29 de Brasília) no aeroporto de Lajes, na ilha do arquipélago dos Açores, em Portugal. A aterrissagem foi registrada em dois sites de monitorização de voos, o Flight Aware e o Air Nav.

A aeronave militar espanhola, de modelo F900 Dassault Falcon, havia decolado quase seis horas antes do Aeroporto Internacional Las Américas, em Punta Caucedo, na República Dominicana, onde havia chegado da Venezuela.

O ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Albares, afirmou que a Espanha concederá a Urrutia o asilo solicitado, em uma declaração à imprensa em Mascate, no Omã, durante uma escala da sua viagem à China com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez.

O chefe da diplomacia espanhola, que confirmou que González Urrutia já voava para Espanha a pedido do próprio líder da oposição, explicou que o opositor de Maduro também pediu para fazer uso do direito de asilo, que, segundo ele, “é claro que o governo espanhol vai processar e conceder”.

Albares informou que conversou com González Urrutia quando ele já estava a bordo do avião da Força Aérea espanhola e que lhe comunicou sua gratidão. Sánchez afirmou no sábado que Edmundo González é “um herói que Espanha não vai abandonar”, em um discurso durante reunião de altos funcionários do Partido Socialista espanhol.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Ronald Peña R.