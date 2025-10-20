segunda-feira, outubro 20, 2025
Belém ganha 40 novos pontos de antenas e amplia conectividade para a COP30

A capital paraense dá um importante passo para se preparar para sediar a COP30. O Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa), em parceria com o Governo Federal e as principais operadoras de telefonia, instalou 40 novos pontos de antenas 4G e 5G em Belém 24 já estão em operação e outras 16 seguem em fase final de implantação.

A infraestrutura tecnológica contempla locais estratégicos como o Parque da Cidade, o Porto Futuro, o complexo do Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), a “Vila COP”, o Aeroporto Internacional de Belém, a Estação das Docas e áreas portuárias de Outeiro.

Além do acréscimo de antenas, a rede estadual de dados ampliada permitirá acesso gratuito à internet em pontos públicos indicados pelo Comitê Organizador da COP30. A Prodepa também modernizou seus links de backbone, com contratação de dois links de 100 Gbps e atualização de equipamentos de data-center, para dar suporte a serviços de alta demanda.

O gerente da Divisão de Projetos de Cidadania da Prodepa, Jonatas Gomes, destacou o legado que a tecnologia vai deixar para a população: “São ações estratégicas que irão garantir conectividade de alta performance durante a COP30 e deixarão um legado de infraestrutura tecnológica moderna e duradoura para os paraenses”.

Com isso, espera-se que a densidade de cobertura 5G atinja mais de 500 mil pessoas apenas em Belém, considerando a ampliação das estações em bairros-chave.

Essa melhoria na conectividade não beneficia apenas os participantes da COP30, mas os moradores da cidade, que ganharão acesso mais robusto à internet em transporte, lazer, trabalho e serviços públicos  um legado tecnológico com impacto direto no dia-a-dia.

Imagem: Divulgação

