segunda-feira, outubro 20, 2025
Desde 1876
Ao vivo | Ferroviária x Paysandu | Série B | 20.10.25

Ferroviária e Paysandu se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), em um confronto direto na luta contra o rebaixamento válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Grupo Marajoara acompanha todos os lances em Tempo Real.

A Ferroviária chega pressionada. O time grená não vence há três partidas e ocupa a 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 37 pontos. Na última rodada, empatou em 2 a 2 com o CRB, em Maceió (AL). Jogando em casa, a equipe também enfrenta um jejum incômodo: a última vitória na Fonte Luminosa foi em 8 de agosto, por 2 a 1, contra o Amazonas. Para tentar quebrar a sequência negativa, a diretoria colocou 9,5 mil ingressos à disposição dos torcedores.

O Paysandu, por sua vez, entra em campo com a corda no pescoço. O time bicolor tem quase 100% de chances de rebaixamento e sabe que apenas uma vitória mantém viva a esperança de permanecer na Série B. Com 11 pontos de diferença para a Ferroviária, primeira equipe fora do Z-4, só os três pontos interessam para evitar que a distância aumente e o rebaixamento se torne matematicamente inevitável.

O confronto promete ser de muita tensão e nervos à flor da pele, já que o resultado pode selar o destino de uma das equipes na competição.

