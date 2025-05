Belém ganha reforço no trânsito: mais PMs na fiscalização

Os policiais militares já começam a atuar imediatamente para intensificar a fiscalização e combater as irregularidades que comprometem a segurança no trânsito da capital paraense.

A Prefeitura de Belém apresentou 165 policiais militares que integrarão as operações de trânsito do programa “Belém em Ordem”. Esses policiais atuarão em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) e a Guarda Municipal. A cerimônia que marcou o início dessa nova etapa foi realizada na noite da última sexta-feira (16) no Portal da Amazônia, bairro do Jurunas.

“Estamos transformando Belém em uma cidade que respeita a vida e prioriza uma mobilidade segura. A presença desses policiais, agora com poder de fiscalização de trânsito, vai fortalecer as ações contra abusos, como escapamentos adulterados, placas ilegíveis e direção perigosa. Nosso compromisso é com a vida e a ordem pública”, afirmou o prefeito de Belém, Igor Normando.

Prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou o novo efetivo de 165 policiais militares que passam a integrar, a partir de hoje, as operações do programa “Belém em Ordem” nas ações de trânsito. – Crédito: Liliane Moreira

A nomeação dos militares foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) e é resultado de um convênio entre a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado, por meio da Polícia Militar. A parceria se baseia no artigo 23, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que autoriza a atuação de policiais militares como agentes de trânsito, desde que devidamente capacitados.

Atuação Imediata e Abrangente

Os policiais militares começam a atuar imediatamente para intensificar a fiscalização e combater irregularidades que comprometem a segurança no trânsito. Entre os problemas a serem fiscalizados estão veículos com documentação vencida, placas adulteradas ou encobertas, e condutores não habilitados.

“Essa é uma conquista importante para Belém. Com os policiais militares capacitados, podemos ampliar significativamente nossas ações educativas e repressivas. As operações do programa ‘Belém em Ordem’ ganham mais fôlego e presença nas ruas com esse reforço”, afirmou Luciano de Oliveira, titular da Segbel. Ele ainda assegurou que “com esse reforço, nossas ações serão mais abrangentes e trarão benefícios diretos para a mobilidade urbana, mas é importante destacar que as operações atingem apenas quem está em desacordo com as leis.”

Os agentes passaram por um curso específico focado em legislação de trânsito, técnicas de abordagem, ética no serviço público e uso de tecnologias. Com essa capacitação, estão aptos a lavrar autos de infração, orientar condutores e realizar operações de fiscalização de forma autônoma em toda a cidade, incluindo os distritos e ilhas.

“Já tivemos um batalhão de trânsito na PM, e desde sua extinção houve um aumento na desordem viária. Com esse convênio, reforçamos nossa integração com a Segbel para, juntos, promovermos mais segurança, ordem e bem-estar à população”, destacou o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, enfatizando a relevância da parceria.

Foto em destaque:Liliane Moreira