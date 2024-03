Belém inicia a semana em alerta amarelo para chuvas intensas

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) repassados à Prefeitura de Belém indicam que a capital paraense entrou em alerta meteorológico amarelo, que sinaliza para a população a previsão de chuvas intensas e perigo potencial para a cidade entre as 9h56 desta segunda-feira, 25, e as 10h desta terça-feira, 26.

O presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém, Claudionor Correa, orienta que em caso de chuvas fortes as pessoas, se possível, evitem sair de casa e caso estejam na rua procurem locais seguros para se abrigar e evitem ficar próximo de árvores. “Caso seja necessário, a população pode acionar a Defesa Civil por meio do número 190 ou por meio do número do nosso plantão (91) 98439-0646 que atende 24 horas”, explicou.

Tábua de Marés

A Defesa Civil de Belém informa também os horários das marés altas repassados pela Marinha do Brasil, para que a população redobre a atenção caso o pico de maré coincida com as chuvas intensas, o que pode causar transtornos maiores, como alagamentos. Na segunda-feira, 25, a maré alta vai ser às 11h58 marcando 3.3 metros. Já na terça o maior nível dos rios será também de 3.3 metros às 00h02 e às 12h28.

