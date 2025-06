Belém recebe o maior evento da Administração do país com mais de 1.500 participantes

XXIX Encontro Brasileiro de Administração (ENBRA 2025) acontece no Hangar até sexta-feira (27), reunindo especialistas, estudantes e autoridades da área

Começou ontem(25), no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, em Belém (PA), o XXIX Encontro Brasileiro de Administração (ENBRA), o maior e mais importante evento da Administração no Brasil. A programação se estende até sexta-feira (27) e conta com mais de 1.500 inscritos, entre profissionais, estudantes, empreendedores, gestores públicos e especialistas de diversas áreas.

Promovido pelo Conselho Regional de Administração do Pará (CRA-PA) e pelo Conselho Federal de Administração (CFA), com apoio dos Conselhos Regionais de todo o país, o encontro acontece em um momento estratégico para Belém, que se prepara para sediar a COP30, em 2025. Esta é a segunda vez que a capital paraense recebe o evento, fato que reforça o protagonismo da Região Norte no cenário nacional da Administração.

“Belém ocupa hoje um lugar de destaque no debate sobre gestão pública e privada, e a realização do ENBRA é uma demonstração clara da confiança nas instituições e profissionais da região”, destacou o presidente do CRA-PA, administrador Fábio Lúcio.

Entre os principais nomes confirmados na programação estão o ministro das Cidades, Jader Filho; o secretário nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Maurício Pereira Juvenal; e o professor Idalberto Chiavenato, referência na área de gestão de pessoas e comportamento organizacional. A lista de palestrantes inclui ainda Ricardo Poul, Carlos Fernandes Xavier, Fábio Bentes, Guarany Júnior, Débora Baia, Charles Kirschbaum, entre outros.

O evento também abriga fóruns temáticos voltados a públicos específicos, como o VI Fórum de Gestão Pública (FOGESP), o V Fórum dos Jovens Profissionais de Administração (FJPA), o VIII Fórum das Mulheres da Administração (FMA) e o V Fórum dos Profissionais de Administração MAIS (FPA+). O espaço de exposições montado no local reúne empresas e instituições parceiras que apresentam soluções, produtos e serviços voltados ao setor.

Neste ano, o ENBRA é especialmente simbólico por marcar os 60 anos da regulamentação da profissão de administrador no Brasil, o chamado Jubileu de Diamante da Administração. O evento celebra essa trajetória e convida a sociedade a refletir sobre os próximos desafios da profissão, com foco em sustentabilidade, inclusão e transformação digital.