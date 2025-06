Governo do Pará investe quase R$ 2 milhões em incentivo a mais de 190 atletas com o Bolsa Talento

O Governo do Pará anunciou, nesta quinta-feira (26), a entrega oficial do Programa Bolsa Talento, que irá beneficiar 193 atletas e técnicos com apoio financeiro por 12 meses. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), vai injetar R$ 1,9 milhão no esporte paraense, valorizando nomes que se destacaram em competições estaduais, nacionais e internacionais.

Os valores mensais variam de acordo com o nível de desempenho: atletas estaduais receberão R$ 750,45; nacionais, R$ 1.125,63; e técnicos, R$ 900,49. Ao todo, 21 modalidades foram contempladas, incluindo o Judô PCD e o Basquete em Cadeira de Rodas.

Durante o evento, o governador Helder Barbalho destacou que o esporte é prioridade na gestão: “Queremos garantir suporte para que esses talentos possam representar o Pará com orgulho, construindo valores como disciplina, inclusão e respeito ao próximo”.

A jovem ginasta Ana Luísa, de 14 anos, comemorou o benefício: “Vai me ajudar muito em hospedagem, alimentação, vestimentas e competições. É um incentivo para seguir firme no meu sonho”.

Segundo o secretário da Seel, Cássio Andrade, o Bolsa Talento faz parte de uma ampla política de investimentos no esporte paraense. “Somando com o projeto Patrocínio ao Atleta, são cerca de R$ 6,5 milhões investidos diretamente nos atletas. O Pará é hoje o estado que mais investe em esporte no país”, afirmou.

A lista dos contemplados está disponível no site da Seel e no Diário Oficial do Estado, garantindo total transparência ao processo.

Imagem: Agência Brasil