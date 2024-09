Biblioteca Pública Municipal abre a exposição Festa do Çairé

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc)/Biblioteca Pública Municipal Paulo Rodrigues dos Santos (BPMPRS), inicia nesta quarta-feira (18/09), a exposição Festa do Çairé. No salão do acervo, a exposição destaca com: fotos, livros e revistas detalhes sobre a importância salvaguardar e propagar a cultural histórica religiosa da festa do Çairé. A exposição será aberta de 08h às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Obras como A Festa do Çairé de Alter do Chão [organizado pela Universidade Federal do Oeste do Pará – Ufopa] e o Berço do Çairé [pesquisador Edilberto Ferreira] estão entre as relíquias do acervo. O inventário cultural e turístico de Santarém de 1980, do Governo do Estado do Pará, que inclui a Festa do Çairé, estão entre os exemplares da exposição, além de fotografias sobre o rito religioso e a disputa dos Botos Cor de Rosa e Tucuxi.

“A apreciação da exposição pelos visitantes poderá ser guiada ou livre. Aqui na biblioteca organizamos essa dinâmica voltada à festa do Çairé. Assim, reforçamos o conhecimento histórico das peculiaridades desse grandioso evento da religiosidade e que inclui o imaginário folclórico as disputas dos Botos Cor de Rosa e Tucuxi”, explicou o técnico da biblioteca, Antônio Carlos dos Santos.

A programação oficial do Çairé 2024 vai de 19 a 23/09, em Alter do Chão. A prévia deste grande evento iniciou no último sábado, 14, com a busca dos nastros na Enseada das Mangueiras.

A exposição segue até o dia 30 de setembro. A Biblioteca Pública Municipal está localizada no complexo da Casa da Cultura.

Imagem: Agência Santarém