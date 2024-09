Bolsonaro após suspensão do X: “Bem-vindos à Coreia do Norte”

Neste sábado, 31, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou a rede social Threads, da Meta, para se manifestar sobre a suspensão do X no Brasil. Ele compartilhou um vídeo no qual alertou contra o governo Lula (PT).

Na legenda, o político citou um dos países onde o X também é proibido.

O X foi suspenso ontem, sexta-feira, 30, após ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Além da Coreia do Norte, a rede social de Elon Musk está bloqueada na China, Irã, Mianmar, Rússia e Turcomenistão. A Nigéria chegou a banir a rede, mas, por fim, liberou o uso, conforme informações do Poder360.

Imagem: Reprodução