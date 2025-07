Bragança comemora 412 anos com obras, saúde, segurança e turismo valorizados

O município de Bragança, no nordeste do Pará, celebra nesta terça-feira (8) seus 412 anos com uma série de investimentos do Governo do Estado que reforçam o desenvolvimento regional. A entrega da nova Usina da Paz marca a data e se soma a avanços em áreas como saúde, educação, segurança, cultura e turismo.

Entre os destaques, estão a reconstrução da Orla do Rio Caeté e a nova orla da praia de Ajuruteua, que ganharam estrutura moderna e se tornaram pontos turísticos valorizados, impulsionando o lazer e a economia local. A professora Rosiane Souza, moradora da cidade, destaca: “Agora está bem melhor, bem atrativo mesmo. Isso aumenta a economia e o lazer da população”.

Na saúde, a Policlínica Ruth Nobre Bragança oferece 32 especialidades médicas com equipamentos modernos. A inauguração da agência do Hemopa também fortalece a rede hospitalar local e da região. “A policlínica ajudou muita gente que não tem condição de pagar um particular”, relata Arlene Souza, moradora de Bragança.

A educação também recebe atenção especial com reformas e construção de novas escolas e creches, como parte do programa “Creches por todo o Pará”. Segundo a Seduc, o objetivo é garantir ensino de qualidade e ampliar o acesso à educação infantil.

A segurança pública foi reforçada com videomonitoramento, totem de segurança e novos equipamentos para as forças locais. A construção de um novo batalhão da PM também está prevista.

Além disso, a cultura bragantina foi valorizada com a criação da primeira biblioteca pública quilombola, a entrega do Teatro Museu da Marujada e a reconstrução do mirante e imagem de São Benedito. No campo econômico, ações fortalecem a agricultura familiar e as agroindústrias, com capacitação, certificações e assistência técnica.

Bragança é um dos polos históricos da colonização da Amazônia. Habitada originalmente pelos tupinambás, a cidade carrega séculos de história e tradição, hoje somados a investimentos que projetam um futuro com mais qualidade de vida e desenvolvimento.

Imagem: Agência Pará