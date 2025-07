Últimos dias para se inscrever em editais que destinam R$ 2 milhões a projetos sustentáveis na Amazônia

Termina nesta quarta-feira (10) o prazo para inscrição em quatro editais que oferecem R$ 2 milhões em apoio técnico e financeiro a projetos voltados à bioeconomia e à inovação urbana na Amazônia. A iniciativa faz parte do Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém (DIBB), que busca fomentar negócios sustentáveis com base em conhecimento tradicional, tecnologia e conservação ambiental em sintonia com a realização da COP 30 na capital paraense, em 2025.

Os editais contemplam ideias em fase inicial e empreendimentos já em operação, com foco em soluções para a floresta e para as cidades. As propostas selecionadas receberão capacitação, mentorias e subvenções que podem chegar a R$ 750 mil.

A ação é fruto de uma parceria entre a UFPA, Prefeitura de Belém, FADESP, Itaipu Parquetec e Itaipu Binacional, dentro do convênio “Gestão de Resíduos Sólidos, Educação Ambiental e Inovação em Bioeconomia para Belém rumo à COP30”.

Oportunidades:

Edital 1 – Pré-incubação de empreendimentos amazônicos

Para ideias de negócios baseados na sociobiodiversidade (alimentação, cosméticos, TICs, moda etc.). Apoio de até R$ 250 mil.

Edital 2 – Aceleração de empreendimentos amazônicos

Para empresas já em operação que desejam escalar soluções de impacto. Apoio de até R$ 750 mil.

Edital 3 – Pré-incubação para soluções urbanas

Voltado a propostas para cidades sustentáveis (saneamento, mobilidade, gestão de resíduos etc.). Apoio de até R$ 250 mil.

Edital 4 – Aceleração para soluções urbanas

Para negócios urbanos sustentáveis com potencial de expansão. Apoio de até R$ 750 mil.

As inscrições devem ser feitas até 23h59 do dia 10 de julho, pelo site:https://jems3.sbc.org.br/editaisdibb2025

A bioeconomia já movimenta cerca de R$ 12 bilhões ao ano na Amazônia e, com investimentos estratégicos, pode chegar a R$ 40 bilhões até 2050, gerando milhares de empregos e contribuindo para a preservação da floresta.

