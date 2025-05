Bregoso celebra o aniversário de Kim Marques com show especial em Belém

A dançante festa Bregoso vai ganhar uma edição especial em comemoração ao aniversário de 60 anos do cantor e compositor Kim Marques. O evento será realizado na sexta-feira, 23 de maio, a partir das 21h, na casa de shows Na Bèra, localizada na Rua São Boaventura, 268, no bairro da Cidade Velha, em Belém.

A noite promete ser inesquecível para os fãs do brega paraense, reunindo grandes nomes do gênero. Além do anfitrião Kim Marques, a festa contará com apresentações de Edilson Moreno, DJ Márcio Lins, Diogo e Aninha Odalisca, artistas que representam a diversidade e a força do brega na Amazônia.

“É uma honra comemorar mais um ano de vida cercado de amigos e artistas que admiro, celebrando a música que pulsa em nosso coração paraense”, destaca Kim Marques.

Com uma carreira consolidada, Kim vem se destacando como um dos nomes mais respeitados da cena brega contemporânea. O evento é uma oportunidade para o público curtir grandes sucessos e reviver momentos marcantes da história do gênero.

“Estar ao lado do Kim nessa celebração é um privilégio. Nosso brega é resistência, alegria e identidade. Vai ser uma noite de pura emoção”, afirma Edilson Moreno, um dos grandes compositores e intérpretes do estilo no Pará.

A cantora Aninha Odalisca também celebra a ocasião com entusiasmo: “O Kim é um irmão de estrada. Dividir o palco com ele nesse momento especial é motivo de muita felicidade. Vamos fazer esse Bregoso ser histórico!”.

Serviço: Bregoso – Especial Aniversário de Kim Marques

Data: Sexta-feira, 23 de maio

Hora: 21h

Local: Na Bèra – Rua São Boaventura, 268, Cidade Velha – Belém (PA)

Atrações: Kim Marques, Edilson Moreno, DJ Márcio Lins, Diogo e Aninha Odalisca

Ingressos: À venda na bilheteria do local