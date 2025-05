Avião com drogas cai em área de mata em Altamira e levanta suspeitas sobre tráfico na região

Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta quinta-feira (15) em uma área de mata no Travessão do Cajueiro, zona rural de Altamira, no sudoeste do Pará. Informações preliminares apontam que a aeronave estaria transportando entorpecentes no momento da queda.

Moradores relataram uma grande cortina de fumaça no local, indicando que o avião pegou fogo após o impacto. Equipes da Polícia Civil e de investigação aérea foram acionadas e estiveram no local para apurar os fatos. Até agora, não há confirmação sobre feridos nem sobre a quantidade de droga encontrada.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) foi contatado para dar suporte às investigações. As autoridades seguem apurando o caso, e novas informações devem ser divulgadas nas próximas horas.

Imagem: Reprodução Redes Sociais