Sob a justificativa de resgatar quatro soldados de El Salvador que teriam sido capturados por gangues do Haiti, o presidente Nayib Bukele tem projetado poder no Caribe com uma operação militar na ilha Hispaniola, que dura três semanas e conta com mais de dois mil militares salvadorenhos.

Os jornais haitianos registram crescente apoio popular às ações militares conduzidas por El Salvador. O colunista do Le Nouvelliste, Frantz Duval, afirma que Bukele está “no centro das atenções” do país.

“Nas ruas de Porto Príncipe e em cidades do interior, as pessoas cantam seu nome. Multidões dançam, evocando suas ações. Isso é bastante incomum para um fenômeno que começou há apenas algumas semanas”, escreveu o analista haitiano.

Nas redes sociais, Bukele tem se vangloriado das supostas ações contra os grupos criminosos que, na capital Porto Príncipe, controlam cerca de 80% do território e têm aterrorizado a população local.

Uma das “conquistas” celebradas por Bukele foi o controle do estádio Sylvio Cator, no centro de Porto Príncipe. Nesta segunda-feira (16), o governo do Haiti informou que recuperou, com ajuda dos militares salvadorenhos, a sede da companhia de eletricidade do país, a Electricité d’Haïti (EDH).

Bukele evoca Dessalines

Em mensagem escrita em crioulo, a língua haitiana, o presidente de El Salvador evocou o líder da Revolução do Haiti, Jean-Jacques Dessalines, para justificar que estaria “ao lado” do povo local na luta contra as gangues.

“Estamos aqui, ao lado de vocês. Vamos ajudá-los a recuperar o vosso país das mãos dos traidores que traíram o legado de Dessalines”, disse Bukele.

O presidente salvadorenho rejeitou que a ação busque “ganhar dinheiro” ou tomar as riquezas do Haiti.

“Não somos invasores. Viemos ao Haiti para lutar contra os maus. Mas eis o que peço a vocês: confiem em nós”, disse.

Bukele recebeu apoio do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos (EUA), e promove a ação no Haiti a menos de três meses para a eleição presidencial na qual tenta a reeleição, em fevereiro de 2027.

Esperança e ceticismo

Haitiano Saint Hubert Bruno avalia que que é o Haiti que tem que lidar com a segurança interna Foto Arquivo Pessoal

O haitiano Saint Hubert Bruno, que atua na União dos Pequenos Camponeses Haitianos (Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen, em crioulo) e vive em Porto Príncipe, avalia que os militares de El Salvador teriam mostrado que o Haiti é ridicularizado pela ONU.

“A ONU enviou várias tropas para o Haiti, e nem um rato morreu, enquanto soldados salvadorenhos chegaram e começaram a tomar posse de parte do território, aterrorizando as gangues”, explicou à Agência Brasil.

Por outro lado, Bruno pondera que é o Haiti que tem que lidar com a segurança interna.

“As gangues criminosas recuaram, recusando todos os confrontos possíveis, e sofreram alguns danos menores. Mas até agora, nenhuma ação concreta foi tomada que nos dê grande esperança”, concluiu.

Brasileiro Werner Garbers vive há 12 anos no Haiti Foto: Arquivo Pessoal

O professor brasileiro e empresário social Werner ‘Neno’ Garbers, que vive desde 2012 no Haiti, explicou à Agência Brasil que “a grande maioria da população” tem visto a ação de El Salvador com esperança.

“É aquela velha história, em terra de cego, quem tem um olho é rei. É uma população muito carente que está sem a presença do Estado há décadas em algumas regiões”, contou.

O coordenador da organização Transfòmatis e diretor do Centro Cultural Brasil-Haiti destacou, por outro lado, que há também ceticismo em relação à ação militar de El Salvador devido ao fracasso das diversas intervenções externas ao longo da história.

“Para os críticos, é uma operação bastante midiática, sem transparência e com interesses que podem ser escusos. Eles falam que vieram buscar os quatro militares salvadorenhos, mas talvez seja um pretexto com objetivo de promover a política de Bukele no cenário internacional”, avalia.

A ação dos militares salvadorenhos conta com apoio do governo do Haiti, mas não está ligada à força internacional autorizada pelas Nações Unidas (ONU), em 2025, para tentar recuperar os territórios tomados pelas gangues, a chamada Força de Repressão às Gangues (FRG).

O chefe do governo no Haiti, Alix Didier Fils-Aimé, vem agradecendo publicamente Bukele. “Eu saúdo o compromisso das forças salvadorenhas na luta contra as gangues”, afirmou.

Em nota, a organização não governamental Anistia Internacional cobrou que os governos de El Salvador e do Haiti tornem público o acordo bilateral que possibilitou a chegada de 2 mil militares salvadorenhos, pedindo ainda respeito aos direitos humanos.

“A resposta à violência de gangues não deve replicar os abusos e a impunidade que caracterizaram as intervenções anteriores no Haiti”, destacou Ana Piquer, diretora da Anistia Internacional para as Américas.

Sem eleições

Sem realizar eleições desde 2016, o Haiti enfrenta crises política, humanitária e de segurança que vêm se agravando, pelo menos, desde o assassinato do último presidente do país Jovenel Moïse, em julho de 2021.

Com avanço territorial de gangues, as eleições vêm sendo adiadas ano a ano. No final de outubro, o primeiro turno da votação foi novamente adiado, desta vez, do dia 13 de dezembro de 2026 para 18 de julho de 2027.

A ONU estima que 5,7 mil pessoas foram assassinadas no Haiti em 2026, com 1,5 milhão de pessoas deslocadas por conta dos conflitos, além de 5,8 milhões de habitantes (cerca de 50% do total do país) com grave insegurança alimentar.

Fonte: Agência Brasil