Burger King encerra todas as suas lojas na Argentina após 36 anos de operação

O Burger King anunciou o encerramento definitivo de todas as 116 unidades que mantinha na Argentina, marcando o fim de uma presença de 36 anos do grupo no país.

A decisão foi confirmada pela Alsea, empresa mexicana responsável pela franquia desde 2006.

O primeiro restaurante da rede no país tinha sido inaugurado em 1989, no bairro de Belgrano, em Buenos Aires, e ao longo das décadas expandiu-se por diversas cidades, como Mendoza e outras regiões.

A saída do Burger King da Argentina não é um episódio isolado, mas resultado de uma série de pressões e decisões estratégicas:

Nos últimos anos, a rede enfrentou queda de desempenho frente a concorrentes locais, especialmente a rede Mostaza, que assumiu a vice-liderança no mercado argentino.

Durante apandemia de Covid‑19 agravou a situação, provocando redução no fluxo de clientes e impacto negativo nas finanças dos estabelecimentos.

Alsea, empresa responsável pela franquia, opta por concentrar seus investimentos em marcas mais lucrativas dentro de seu portfólio, como o Starbucks, que já possui 133 cafeterias no país.

A Alsea está em negociações para a venda das lojas, mas até agora não revelou detalhes públicos sobre compradores ou novos operadores.

Há incerteza sobre o destino dos atuais funcionários das unidades que serão fechadas ou transferidas.

A marca destaca que toda comunicação oficial será feita por canais institucionais, reforçando o sigilo sobre os próximos passos.

Para muitos argentinos, o Burger King não era apenas mais uma opção de fast food fazia parte da paisagem urbana e da cultura de consumo local. O fechamento sinaliza como desafios econômicos, concorrência acirrada e decisões de estratégia empresarial podem remodelar mercados que antes pareciam consolidados.

