Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol; cantor se pronuncia do hospital

O rapper Hungria está internado em um hospital de Brasília com suspeita de intoxicação por metanol, conforme anúncio oficial da sua equipe de saúde.

Em uma publicação nas redes sociais, ele compartilhou uma foto feita do quarto de hospital e deixou uma mensagem emocionada:

“Hoje, meu coração é só gratidão. Agradeço primeiramente a Deus… sou profundamente grato à minha família… e a cada amigo e fã que dedicou uma oração, uma palavra de apoio e de carinho.”

Hungria afirmou que está respondendo bem ao tratamento e espera “logo, logo” voltar para casa com saúde renovada.

Ele também alertou seus seguidores a terem cuidado ao consumir bebidas alcoólicas:

“A sexta-feira tem uma energia diferente. Caso sinta uma sede estranha, arrume um lugar seguro para tomar uma.”

A equipe médica diz que a suspeita de metanol “é forte, mas ainda não confirmada”.

Para confirmar ou descartar o diagnóstico, são necessários dois testes, o que pode levar de 5 a 7 dias.

Mesmo se algum exame der negativo, o hospital manterá o caso como “suspeita alta”, dada a possibilidade de falsos negativos.

Os médicos classificaram o estado do cantor como clinicamente estável.

Eles também disseram que exames laboratoriais mostram melhora, com normalização de índices metabólicos.

O Brasil registra 59 casos notificados de suspeita de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas 11 deles já foram confirmados.

Há investigações em curso nos estados de São Paulo, Pernambuco, Bahia e também no Distrito Federal.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, já recomendou que a população evite bebidas alcoólicas destiladas, diante dos riscos.

Por que o metanol é perigoso?

O metanol (álcool metílico) é altamente tóxico ao organismo humano. Quando ingerido, pode causar danos ao sistema nervoso, cegueira ou morte, dependendo da dose e do tempo de exposição. Em casos suspeitos, é fundamental agir rápido, com diagnóstico e tratamento apropriados.

O caso de Hungria serve como alerta: nem sempre é fácil identificar adulterações em bebidas alcoólicas, e os riscos são reais e graves. Consumidores devem estar atentos à procedência dos produtos, especialmente em locais informais ou sem fiscalização adequada

