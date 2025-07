Cachoeira do Arari recebe caravana do projeto de boxe ‘Nocaute na Violência’ no ginásio Manelão

Revelando talentos, fazendo alegria do público, por onde faz apresentação, e, sobretudo, engajado no projeto de inclusão social por meio das atividades da nobre arte, o programa de boxe ‘Nocaute na Violência’, é atração de verão na cidade de Cachoeira do Arari no Marajó, dia 10. O evento, com a chancela do prefeito Jaime Barbosa, será realizado no ginásio municipal ‘Manelão’, a partir das 19h com entrada franca.

O programa prevê um contingente de 12 lutas masculino e feminino reunindo atletas da capital e de cidades da região marajoara. A organização do projeto distribuiu os combates seguindo normas do Conselho Nacional de Boxe [CNB] e da Federação Paraense de Boxe Amador e Profissional [FPBAP].

“Seguimos todos os procedimentos legais para o sucesso do programa. A nossa equipe é qualificada contando com profissionais no ringue”, destaca Zezé do Boxe, coordenador do ‘Nocaute na Violência”.

Veja os combates:

Marcos Paulo Miranda [Almir Alcântara] x Kayllon Keyson [Maria Neves]

Saulo Henrique [Paulo Sousa] x João Bechara [Renato Brito]

Icaro Gabriel [Maisena Top Team] x Joshua Alves [Boxe Vilhena]

Emanuelle [Boxe Vilhena] x Samilly Diamante [Ulysses Pereira].

Gleidson Barbosa [Iran Salvaterra] x João Victor [Paulo Sousa]

Pedro Conceição [Almir Alcântara] x Samuel Pereira [Ulysses Pereira]

Alessio Seixas [Sistema STOL] x Matheus Pereira [Michel Rosado]

André Barros [Maisena Top Team] x Jobson Malcher [ABAG]

José Arthur Silva [Irmãos Rocha] x Daniel Giovanne [Almir Alcântsra]

Guilherme Costa [Ulysses Pereira] x Marcos Vinicius [Almir Alcântara]

Jonas Coutinho [ADZB] x João Vitor Nunes [Maisena Top Team]

Alejandro Concio [Ulysses Pereira] x Laison Valadares [ABAG]

Pamela Cristina [ADZB] x Gabriella Paixão [Team Henrique]Por Braz Chucre/Ronabar/Imagem ilustrativa