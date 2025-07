Concurso da PF: classificados terão direito de escolher local de trabalho

Uma boa notícia para quem vai fazer o concurso da Polícia Federal: os candidatos com melhor colocação poderão escolher onde desejam trabalhar.

A decisão foi confirmada pela 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), após um grupo de candidatos ao cargo de Escrivão questionar a regra do edital, que previa que a lotação seria definida pela própria administração da PF.

A União recorreu, mas o tribunal manteve o direito de escolha para os mais bem colocados, com base nas leis que regem o ingresso nas polícias federais. Segundo o relator, desembargador Newton Ramos, a ordem de classificação final do concurso deve ser respeitada tanto na nomeação quanto na definição da lotação.

Mesmo com a divisão de turmas no curso de formação, os primeiros colocados terão prioridade na escolha do local onde vão atuar.

Com isso, a expectativa é de que a Polícia Federal publique uma retificação no edital, já que as provas estão previstas para o dia 27 de julho.

