Caixa paga Bolsa Família para beneficiários com NIS final 4 nesta quarta (23)

Com adicionais, valor médio do benefício sobe para R$ 671,52

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (23) o pagamento de julho do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 4. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com os adicionais, a média recebida pelas famílias chega a R$ 671,52.

Neste mês, o programa atende cerca de 19,6 milhões de famílias, totalizando um investimento de R$ 13,16 bilhões, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Além do valor base, o Bolsa Família oferece três adicionais:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por filho entre 7 e 18 anos;

R$ 50 para gestantes e mães que amamentam;

E um benefício especial de R$ 50 por seis meses para mães de bebês de até 6 meses, garantindo a alimentação dos recém-nascidos.

O calendário de pagamentos segue os últimos dez dias úteis do mês, conforme o final do NIS. As informações completas podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem.

Pagamento antecipado em cidades afetadas

Moradores de 516 municípios receberam o benefício antecipadamente na última sexta-feira (18), independentemente do final do NIS. A antecipação valeu para:

Todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul;

Algumas cidades de Alagoas (6), Amazonas (3), Paraná (3), Roraima (6) e São Paulo (1 – Diadema).

Essas localidades enfrentaram chuvas intensas, estiagens ou abrigam povos indígenas em situação de vulnerabilidade.

Regras atualizadas

Desde a retomada do Bolsa Família pela Lei 14.601/2023, não há mais desconto do Seguro Defeso, benefício pago a pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes.

Além disso, 2,68 milhões de famílias estão na regra de proteção, que permite continuar recebendo 50% do valor do benefício por até dois anos, mesmo após melhora na renda, desde que ela não ultrapasse meio salário mínimo por pessoa. A partir de junho, essa regra passou a valer por um ano para novos beneficiários, mas quem entrou até maio mantém o direito por dois anos.

Sem Auxílio Gás em julho

Este mês não terá pagamento do Auxílio Gás, que retorna em agosto, pois é feito a cada dois meses. O benefício é destinado a famílias do CadÚnico, com prioridade para mulheres chefes de família e vítimas de violência doméstica, especialmente quando algum membro recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Imagem: Agência Gov