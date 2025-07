COP 30: Blue Zone começa a ser montada no Parque da Cidade, em Belém

A preparação para a COP 30, que acontecerá em Belém em novembro de 2025, já começou a tomar forma. Nesta semana, teve início a montagem da Blue Zone, espaço central da conferência climática, onde ocorrerão as negociações entre países, plenárias de alto nível, painéis temáticos e encontros bilaterais.

Instalada no Parque da Cidade, a estrutura ocupará cerca de 160 mil m², dentro de um perímetro de segurança de 240 mil m². A previsão é que mais de 100 pavilhões sejam erguidos, além de duas plenárias, área de alimentação, convivência e escritórios das delegações internacionais. O espaço será totalmente acessível e sustentável, preparado para receber representantes dos mais de 190 países membros da ONU.

Parque já é legado antes mesmo da COP

Mesmo antes da COP 30, o Parque da Cidade, com seus 500 mil m², já vem transformando a rotina da população de Belém. Em junho, o Governo do Pará entregou a nova área de lazer permanente, com quadras esportivas, ciclovias, skatepark, playground infantil, além do anfiteatro que abriga eventos culturais e a maior colônia de férias pública do estado, atendendo mais de 10 mil crianças.

Outro destaque é a Esplanada das Fontes, o primeiro parque aquático público e gratuito de Belém, com capacidade para 150 pessoas por vez e estrutura totalmente acessível.

Sustentabilidade no centro do projeto

O parque, que ocupa o antigo aeroporto da capital, também é exemplo de cuidado ambiental: já conta com mais de 2.500 árvores plantadas e transplantadas, 190 mil plantas ornamentais, 83 mil m² de grama e áreas de floresta nativa preservada.

Além disso, o espaço foi projetado com soluções sustentáveis como:

Sistema de wetlands para tratamento de esgoto;

Reaproveitamento de água;

Instalação de placas solares;

Mobiliário urbano adaptado ao clima amazônico, como bancos com tecnologia térmica e tratamento hidro-repelente.

Fechamento temporário em agosto

Para permitir a montagem das Zonas Azul e Verde da COP, o Parque da Cidade será fechado ao público a partir de agosto, quando será oficialmente entregue ao Governo Federal e à ONU. A medida garante a segurança e viabiliza a instalação dos equipamentos e estruturas do evento, que deve reunir milhares de pessoas e lideranças globais em Belém entre os dias 6 e 21 de novembro de 2025.

Imagem: Agência Pará