Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam gravidez do primeiro filho

Camila Queiroz e Klebber Toledo estão à espera do primeiro filho! O casal anunciou a novidade nesta sexta-feira (11/07) pelas redes sociais, com um álbum de fotos em que a atriz exibe a barriga ao lado do marido. “Há 5 meses esperando o amor da nossa vida”, escreveram na legenda.

O romance entre os dois começou nos bastidores da TV Globo. Eles se conheceram em 2015, durante o “Criança Esperança”, e contracenaram como par romântico na novela Êta Mundo Bom!. Na época, Camila ainda estava em outro relacionamento, mas revelou em entrevista recente que só passou a notar o interesse de Klebber depois de solteira.

Com a ajuda de colegas de elenco, o casal se aproximou e engatou o namoro. Em 2018, oficializaram a união com uma cerimônia intimista em Jericoacoara, no Ceará, com 200 convidados e 12 casais de padrinhos.

Agora, vivem a alegria de uma nova fase: a espera pelo primeiro bebê da família!

Imagem: Reprodução Internet