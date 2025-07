Homem é morto com tiro no peito dentro de casa na zona rural de Parauapebas

Lucas Barbosa de Oliveira foi assassinado nesta quarta-feira (9) dentro da própria casa, na comunidade Palmares 2, zona rural de Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo testemunhas, o atirador chamou a vítima pela janela e, em seguida, efetuou um disparo no peito de Lucas.

Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Geral de Parauapebas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento.

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, agiu rapidamente e prendeu o principal suspeito no mesmo dia do crime. Fábio Dutra do Nascimento foi localizado ainda na mesma comunidade e autuado em flagrante.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas, que segue ouvindo testemunhas e apurando o que teria motivado o assassinato.

Imagem: Agência Pará