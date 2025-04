Campanha de vacinação contra a gripe ganha reforço com Dia D nacional

A estreia está marcada para 10 de maio, um dia antes do Dia das Mães.

Para impulsionar a campanha de vacinação contra a gripe e alcançar a meta de imunizar 90% do público-alvo, o Ministério da Saúde retoma a estratégia do Dia D Nacional de Vacinação.

No ano anterior, a iniciativa do Dia D foi oferecida aos estados, mas apenas 16 unidades federativas aderiram à ação. Ao término da campanha nacional, um expressivo número de mais de 23 milhões de pessoas pertencentes aos grupos prioritários não se vacinaram, resultando em uma cobertura vacinal de apenas 55%.

De acordo com o ministro Alexandre Padilha, a decisão de promover novamente um Dia D Nacional foi acordada com os secretários estaduais e municipais de saúde. A primeira edição deste ano está agendada para o dia 10 de maio, sábado, véspera do Dia das Mães.

“Vamos mobilizar o Sistema Único de Saúde em todo o país. Além da mobilização, realizaremos busca ativa, indo ao encontro dos grupos prioritários. Toda a rede está engajada para que, até o inverno, possamos assegurar uma cobertura vacinal satisfatória contra a influenza”, declarou o ministro durante um evento na quinta-feira (24).

O ministro informou ainda que os municípios estão recebendo recursos para diversificar as ações durante a campanha, incluindo a aplicação da vacina em locais de grande fluxo de pessoas e em horários ampliados. A pasta também estabeleceu parcerias com plataformas digitais para divulgar a campanha nas redes sociais e está mobilizando líderes comunitários e religiosos para reforçar a adesão.

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil