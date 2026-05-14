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Reciclagem que transforma: projeto amplia produção e gera renda a partir de garrafas PET

Parceria entre a Suzano e associação de moradores da Sacramenta impulsiona desenvolvimento sustentável em Belém

No mês em que se celebra o Dia Mundial da Reciclagem, em 17 de maio, iniciativas locais reforçam na prática o conceito de economia circular, modelo que propõe a redução de resíduos e o reaproveitamento de materiais. É nesse contexto que o projeto Ecovassouras vem se consolidando como exemplo de geração de renda aliada à preservação ambiental.

Recentemente, o grupo conquistou um avanço importante, a ampliação do espaço de trabalho. O novo ambiente, viabilizado com apoio da Suzano, a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, garante mais conforto e segurança para os participantes, além de possibilitar o aumento da capacidade produtiva. A mudança representa um passo estratégico para o fortalecimento da atividade e para a melhoria das condições de trabalho das famílias envolvidas.

“Para nós, essa obra é motivo de muita importância, da gente ver esse reconhecimento do nosso trabalho. Também vai ajudar no crescimento da nossa produção, estamos pretendendo fazer mais uma máquina, hoje trabalhamos com duas apenas para desfiamento, além de podermos criar escalas de horário, inclusive para o turno da noite, o que hoje não é possível, por conta das outras atividades da associação, adiantando mais o trabalho”, garante Janice Leite, representante da associação de moradores apoiada pela companhia. “A presença da Suzano no projeto é muito importante, eles compraram mais uma máquina, realizaram capacitações e deram essa visibilidade para nosso projeto, através da imprensa, que também faz muita diferença no processo”, complementa Janice.

Instalado na sede da Associação de Moradores da Área 2, no bairro da Sacramenta, o Ecovassouras vai além da produção de itens utilitários. O projeto promove educação ambiental e demonstra, na prática, como resíduos podem ser reinseridos na cadeia produtiva, reduzindo impactos ambientais e criando oportunidades econômicas. “Apoiar projetos que incentivam a economia circular e a geração de renda nas comunidades do entorno da fábrica é uma forma de contribuir para a preservação ambiental e para o fortalecimento social. O Ecovassouras demonstra como parcerias entre comunidade locais e iniciativa privada podem gerar impactos positivos duradouros para todos”, garante Diego Carrara, coordenador de Relacionamento Social na Suzano.

Por Fabiana Cabral/Imagens: Divulgação

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