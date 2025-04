“Carta de Belém” propõe inclusão da pesca e aquicultura no Fundo Clima como estratégia sustentável para a Amazônia

Durante a segunda edição do IFC Amazônia, realizada nesta quinta-feira (25), em Belém (PA), os participantes elaboraram a “Carta de Belém”, um documento que propõe a inclusão da pesca e da aquicultura no Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. A proposta será apresentada oficialmente ao final do evento, marcado para as 16h, no Centro de Convenções – Hangar.

Segundo o presidente do IFC e ex-ministro da Pesca, Altemir Gregolin, a iniciativa reconhece o potencial estratégico dessas atividades para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, aliando geração de emprego e renda com a preservação da floresta. “É a inclusão da aquicultura e pesca como atividades estratégicas, com condições diferenciadas de financiamento, baixas taxas de juros e prazos alongados, por serem atividades de baixo carbono”, destacou.

O Fundo Clima, criado pela Lei nº 12.114/2009 e administrado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, apoia ações que ajudam o país a enfrentar os efeitos da mudança do clima. A inclusão do setor pesqueiro no Fundo reforça o papel da produção de pescado como uma alternativa sustentável e de baixa emissão de gases de efeito estufa.

Gregolin ainda destacou que o pescado é a “nova estrela do agro”, sendo a proteína animal que mais cresceu nos últimos 10 anos no país. O Brasil, que possui a maior reserva de água doce do mundo, tem grande potencial na produção aquícola sem necessidade de desmatamento.

A carta também chama atenção para o baixo consumo de pescado no país: atualmente, são consumidos 10 kg por habitante ao ano, enquanto a média mundial é de 21 kg. Em contrapartida, o setor atingiu um recorde em 2024, com 968,7 mil toneladas produzidas, um crescimento de 9,2% em relação ao ano anterior. As exportações também saltaram 148% no período, consolidando o Brasil como potência emergente no mercado mundial.

Na região amazônica, espécies como tambaqui e pirarucu têm se destacado, apontando caminhos promissores para o desenvolvimento regional e para o fortalecimento da economia de base sustentável.