Campeonato Cinquentão do Casota começa com dez gols assinalados

Dez gols foram assinalados na rodada inaugural do Campeonato Interno do Casota, Categoria, Cinquentão. A equipe do Juventude foi destaque da rodada após vencer o América pelo placar de 3 a 1. Os demais resultados foram esses: Corujão 1 x 1 Vira Copo e Verdão 2 x 2 Atlético de Natal.

Os jogadores e Comissão Técnica do Juventude festejaram bastante a primeira vitória, onde se estendeu às primeiras horas de hoje. Antes, a solenidade de abertura, com a presença de todo staff da diretoria, à frente o presidente, Edinilton de Souza Sampaio, com assessoramento dos diretores Cláudio, Paiva e Teles, que prometeram um campeonato de alto nível, sobretudo, com relação à organização que é o forte da cartolagem em proporcionar o que há de melhor às equipes disputantes, sem falar também com respeito às premiações aos campeões.

Em razão dos feriados do dia 1º e 11 de maio, Dia das Mães, a segunda rodada acontecerá somente nos dias 17 e 18/5. Os confrontos serão divulgados somente no transcorrer da semana, através dos diretores Cláudio , Teles e Paiva, com respaldo do presidente Edinilton Sampaio.

Por outro lado, as tabelas dos campeonatos de Novos e Sessentão serão anunciadas somente na próxima semana, trazendo muitas novidades quanto às premiações e regulamento das competições.

Texto e imagens: Nonato Batista/Ronabar