Leandro Daher é eleito presidente da ADVB-PA e promete renovação na entidade para o biênio 2025-2027

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Seccional Pará (ADVB-PA) realizou, na noite desta segunda-feira (28), a eleição da nova diretoria que conduzirá a entidade no biênio 2025-2027. O pleito ocorreu no espaço Gabinete Room, na avenida Brás de Aguiar, em Belém, e contou com a presença de empresários, dirigentes e parceiros institucionais.

O empresário Leandro Daher, da AMZ Tropical, foi eleito presidente da ADVB-PA. A nova diretoria é composta ainda pelas empresárias Vânia Trindade, como 1ª vice-presidente, e Andrea Reis, como 2ª vice-presidente.

Durante a Assembleia, Leandro destacou o compromisso da nova gestão com a modernização e o fortalecimento da entidade. “Estamos realizando aqui a Assembleia com a eleição da nossa diretoria do biênio 2025-2027 da ADVB Pará. Estamos reunidos com todos os nossos associados para votar na nossa chapa, uma chapa que veio para fazer mudança na ADVB”, declarou. O novo presidente aproveitou o momento para destacar um dos principais projetos da entidade: o 13º Prêmio ESG Amazônia, que está com inscrições abertas. “Você que faz a diferença na Amazônia, fica aqui o recado: corre, faz sua inscrição no nosso site”, reforçou.

Entre os presentes, o superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, destacou a relevância da ADVB-PA para o ecossistema empresarial do estado. “É uma honra poder fazer parte da ADVB, ter sido convidado pelo atual presidente, agora eleito, Leandro Daher, um grande amigo. Ele me convidou para fazer mudança, ir junto com outros diretores nessa missão de fortalecer uma associação tão importante na área de marketing e vendas no nosso estado”, comentou.

Referência em marketing e negócios no Pará

Com 51 anos de atuação, a ADVB-PA é reconhecida como uma das principais entidades de fomento ao marketing, vendas e empreendedorismo no estado. Reunindo empresários, executivos e profissionais do setor, a associação tem como missão fortalecer o ambiente de negócios e promover o desenvolvimento econômico do Pará.

