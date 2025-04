Suspeito de matar empresário em Monte Alegre é preso com arsenal em fazenda

A Polícia Civil do Pará prendeu, na manhã desta segunda-feira (28), o sexto suspeito de envolvimento no assassinato do empresário Romário Rodrigues Fernandes, ocorrido em novembro de 2024, no município de Monte Alegre, oeste do estado. A prisão ocorreu durante mais uma fase da Operação Engrenagem, que investiga a atuação de um grupo criminoso responsável pelo homicídio.

Segundo informações repassadas pelo delegado Welington Kennedy, o homem foi localizado em uma fazenda a 110 quilômetros de Itupiranga. Ele é investigado por atuar como miliciano na região e teria recebido dinheiro para cometer o crime. Com o suspeito, foram apreendidas diversas armas de fogo, entre elas um fuzil calibre 7.62, um revólver calibre .38, duas espingardas de calibres .12 e .16, além de munições intactas e cartuchos para armamento pesado.

Romário foi executado a tiros no dia 20 de novembro de 2024, em frente à própria loja, para onde o autor do crime chegou em um mototáxi. A vítima foi chamada para fora do estabelecimento e morta no local. Desde então, a Polícia Civil instaurou inquérito e deu início à Operação Engrenagem, que já resultou em outras cinco prisões.

Nos dias 10 e 12 de março deste ano, cinco suspeitos, três homens, e duas mulheres foram detidos em Monte Alegre e Santarém. Agora, com a prisão do sexto envolvido, as autoridades acreditam estar mais próximas de esclarecer completamente o caso.

“O trabalho foi resultado de uma investigação meticulosa, conduzida pela equipe de Monte Alegre, com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo e Médio Amazonas (NAI/BMA)”, informou o delegado Hennison Jacob, diretor da Diretoria de Polícia do Interior (DPI).

A ação policial teve participação conjunta da 21ª Seccional Urbana de Marabá, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), de Belém e Carajás, além da Delegacia de Homicídios de Marabá.

Imagem: Portal JC