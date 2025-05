Domingos Ferreira recebe Certificado de Honra ao Mérito Desportivo da CMB

A Câmara Municipal de Belém, por meio do vereador Rodrigo Moraes (PCdoB), homenageou com certificado o professor de natação Domingos Ferreira dos Santos, em reconhecimento à sua participação na sessão solene bastante concorrida destinada exclusivamente ao aniversário do Clube do Remo, realizada na última quarta-feira, 21, na própria Casa de Leis da capital paraense.

“A Câmara Municipal de Belém, homenageou Domingos por sua relevante trajetória esportiva, histórica e social no Estado do Pará. A sua presença enriqueceu este momento inesquecível de celebração e reconhecimento ao Clube do Remo que orgulha a nossa cidade”, disse Vitor Moraes.

Depois de receber o Certificado de Honra ao Mérito Desportivo entregue pelo próprio vereador Rodrigo Moraes, emocionado pela homenagem (inclusive, essa soma a quarta homenagem recebida dos órgãos públicos do Pará), Domingos Ferreira agradeceu ao proponente da homenagem. Também agradeceu em nome todos funcionários do clube e também o treinador do futebol profissional, Daniel Paulista, e a todos vereadores que, de forma unânime, deu o Certificado de Honra ao Mérito Desportivo ao homenageado.

O vice-presidente azulino, Glauber Gonçalves, representou o presidente Antônio Carlos Teixeira (Tonhão). Na ocasião, ele fez agradecimento a todos os vereadores, principalmente, ao vereador Rodrigo Moraes, mentor da solenidade em homenagem ao aniversário do Clube do Clube do Remo, o Filho da Glória e Triunfo.

O vice-presidente da Federação Paraense de Futebol, André Cavalcante, ex- presidente do clube azulino, foi à tribuna parabenizar os vereadores pela homenagem ao Clube do Remo e acrescentou que no próximo ano, o futebol paraense será beneficiado com Ricardo Gluck Pau, fazendo parte da nova diretoria da CBF, que, será conhecida domingo próximo, sobretudo, a Copa Verde, deverá proporcionar um bom dinheiro para o time campeão, a exemplo da Copa Nordeste.

Texto: Nonato Batista/Ronabar/Imagem: Divulgação