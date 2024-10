Casa Branca: “Não deixaremos o Líbano se transformar em Gaza”

A Casa Branca disse, nesta quarta-feira (9), que não permitirá que “o Líbano se transforme em Gaza”, após declarações dadas no dia anterior pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

– Não permitiremos que o Líbano se transforme em Gaza, em outra Gaza. Não é isso que queremos ver – declarou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em entrevista coletiva.

O governo dos Estados Unidos estava se referindo a declarações de Netanyahu feitas na última terça (8), quando ele falou em “uma longa guerra que trará destruição e sofrimento semelhante ao que vemos em Gaza” se eles não se livrarem do grupo terrorista Hezbollah.

A porta-voz da Casa Branca argumentou que a diplomacia deve ter uma chance tanto na Faixa de Gaza quanto no Líbano e ressaltou que o governo do presidente americano, Joe Biden, continuará tentando mediar uma solução para acabar com esses conflitos.

– O sofrimento em Gaza e no Líbano aumenta a urgência de nossos esforços para acabar com esses conflitos e estabelecer as bases para uma paz e segurança duradouras na região – afirmou Jean-Pierre.

A porta-voz, no entanto, não disse se essa questão fazia parte da conversa por telefone entre Biden e Netanyahu nesta quarta, que ela descreveu como “direta e produtiva”.

Israel intensificou seu confronto militar com o Hezbollah desde o início da guerra na Faixa de Gaza, bombardeando não apenas a fronteira com o Líbano, mas também cidades como Beirute e realizando o que chama de uma ofensiva terrestre “limitada” no sul do país vizinho contra o Hezbollah.

Nesses bombardeios, Israel matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Um dia antes, Netanyahu anunciou que também havia eliminado Hashem Safi Al Din, que supostamente havia sido escolhido para suceder Nasrallah.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS